Форвард «Майнца» пожертвовал 20 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

Нападающий «Майнца» Жан-Филипп Матета пожертвовал 20 тысяч евро в фонд больниц Парижа 20 тысяч евро для борьбы с коронавирусом. 22-летний француз родился в Сен-Дени. До перехода в Германию в 2018 году он на молодежном уровне играл за «Шатору», а на взрослом — за «Гавр» и «Лион».

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 928 тысяч человек. Умерших — 46 496, выздоровевших — 193 632. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется