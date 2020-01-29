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«Фортуна» уволила главного тренера. В декабре с ним продлили контракт

12:15
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«Фортуна» рассталась с главным тренером Фридхельмом Функелем, сообщает официальный сайт клуба.

В декабре 2019 года с 66-летним специалистом был заключен новый контракт до лета 2021-го, однако теперь клуб из Дюссельдорфа принял решение расторгнуть соглашение.

«Фортуна» идет на последнем месте в чемпионате Германии. После 19 туров в активе команды 15 очков.

По ходу текущего сезона Функель вошел в историю бундеслиги, став лишь шестым специалистом, который провел в первенстве 500 матчей.

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