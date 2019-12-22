«Фортуна» переиграла «Унион Берлин». Команда из Дюссельдорфа одержала первую победу за семь матчей

«Фортуна» победила «Унион Берлин» в матче 17-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу команды из Дюссельдорфа.

«Фортуна» одержала первую победу за семь матчей, но все равно продолжает оставаться в зоне борьбы за выживание.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

17-й тур

«Фортуна Д» — «Унион Б» — 2:1 (1:0)

Голы: Хеннингс, 38 (1:0). Паренсен, 48 (1:1). Томми, 90 (2:1).

«Фортуна Д»: Стеффен, Зуттнер, Циммерманн, Хоффманн, Каан Айхан, Боджек, Финк, Моралес, Ампома (Томми, 67), Хеннингс, Ковнацки (Р.Бормут, 90+2).

«Унион Б»: Гикевич, Паренсен, Триммель, Фридрих, Хюбнер (Мес, 46), Ленц, Гентнер, Андрих, Андерссон, Ингвартсен (Уджа, 62), Бюльтер (Рюерсон, 83).

Предупреждения: Ленц, 46. Боджек, 68. Триммель, 81. Фридрих, 84. Томми, 90+1. Гентнер, 90+4.

Судья: Кортус (Германия).

22 декабря. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».