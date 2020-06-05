Флик уверен, что у «Баварии» достаточно сил, чтобы играть трижды в неделю

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с «Байером» в 30-м туре чемпионата Германии.

«Команда очень сосредоточена, — цитирует тренера официальный сайт «Баварии». — На сегодняшней заключительной предматчевой тренировке все работали очень хорошо. Впереди у нас пятый матч после возобновления Бундеслиги, в котором мы хотим добиться успеха. Оправданий быть не может. У нас достаточно сил, чтобы проводить по три матча в течение недели.

«Мы действуем активно, хотим, чтобы в нашей игре была определенная динамика — как с мячом, так и без него. Когда мы получаем мяч, то первая мысль носит атакующий характер. Мы действуем как одна команда. Я очень рад, что футболисты вроде Бенжамена Павара и Альфонсо Дэйвиса забили важные мячи.

У Хави Мартинеса еще год контракта. Если он здоров, то на него можно положиться на 1000 процентов. Сейчас он тренируется по полной программе. Важно, чтобы мы можем использовать его качества в игре. В матче с «Боруссией» он хорошо сделал свою работу. В течение следующих недель у нас будет много матчей и нам понадобится каждый".

Матч «Байер» — «Бавария» состоится 6 июня и начнется в 16.30 по московскому времени.