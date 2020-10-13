Флик убедил Шупо-Мотинга перейти в «Баварию»

Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг признался, что главный тренер команды Ханси Флик убедил его перейти в немецкий клуб. 31-летний камерунец бесплатно присоединился к мюнхенцам.

— Перед подписанием контракта я долго беседовал с тренером, — цитирует Bild Шупо-Мотинга. — Он четко сказал мне, что хочет, чтобы я был в команде, и что он будет очень рад мне. Конечно, на первом месте стоит Левандовски, но каждый игрок важен в команде.