Флик считает, что «Баварии» нужно быть осторожнее в матче с «Вольфсбургом»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик поделился мнением об игре «Вольфсбурга» перед матчем против «волков» в рамках 12-го тура чемпионата Германии.

«В полузащите у «Вольфсбурга» есть два сильных игрока — Арнольд и Шлагер. Мне нравится, как они действуют. Они видят варианты в глубине, очень хорошо берут игру на себя. Идея Гласнера заключается в том, чтобы прессинговать соперника, заставлять его ошибаться и после перехвата мяча быстро переводят его вперед. Также у «волков» много вариантов при розыгрышах стандартов. Мы должны быть осторожны», — приводит пресс-служба «Баварии» слова Флика.

Матч «Бавария» — «Вольфсбург» состоится сегодня, 16 декабря. Начало — в 22.30 (мск).

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками, «Вольфсбург» идет шестым с 21 очком.