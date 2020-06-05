Флик пока не знает, выйдет ли Тиагу Алькантара на матч с «Байером»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, сыграет ли в матче 30-го тура бундеслиги против «Байера» Тиагу Алькантара, который восстановился после травмы.

«Если Тиагу здоров, то он всегда является одним из главных кандидатов в стартовый состав! — цитирует тренера официальная группа «Баварии» Вконтакте. — Своими качествами он может усилить любую команду. Но я не хочу говорить много о составе на завтрашний матч. Леон Горецка и Джошуа Киммих очень хорошо взаимодействовали в опорной зоне. Я очень доволен этим, но также счастлив, что Тиагу снова в строю».

Матч «Бавария» — «Байер» состоится 6 июня и начнется в 16.30 по московскому времени