Флик отметил характер «Баварии», которая забила «Майнцу» пять мячей и отыгралась со счета 0:2

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик прокомментировал победу над «Майнцем» в матче 14-го тура чемпионата Германии. После первого тайма мюнхенцы уступали сопернику со счетом 0:2, но во второй половине забили в ворота соперника пять безответных мячей. Еще один гол был отменен из-за офсайда.

— Перестановки, сделанные во втором тайме, были правильными и пошли нам на пользу, — приводит слова Флика пресс-служба клуба. — Мы шли в единоборства, чего нам не хватало в первом тайме. У нас было несколько моментов, но и соперник был опасен — само собой ввиду того, что мы при игре в обороне выигрывали мало единоборств.

Во втором тайме мы хотели улучшить этот компонент. После мы показывали очень хороший футбол и смогли добыть победу благодаря нашему характеру. Мы все понимаем, что игра в первом тайме была не той, что мы себе представляли.

«Бавария» набрала 33 очка и вернулась на первое место в турнирной таблице.