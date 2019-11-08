Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Германия

Флик может остаться во главе «Баварии» до конца сезона

8 ноября 2019, 10:07
Теги:

И. о. главного тренера «Баварии» Ханс-Дитер Флик, возможно, сохранит свой пост до конца сезона. Об этом в своем Twitter сообщает в своем Twitter журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

Сообщается, что судьба специалиста зависит от следующего матча чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией». В случае положительного результата у него есть шанс продолжить работу. При этом летом «Бавария» планирует подписать нового тренера. Приоритетный вариант Эрик тен Хаг, возглавляющий «Аякс».

Ранее с поста главного тренера «Баварии» был уволен Нико Ковач. Команда занимает четвертое место в чемпионате Германии, имея в активе 18 очков в десяти матчах.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир