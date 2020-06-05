Финансовый директор «Шальке» покинет клуб 30 июня

«Шальке» на своем официальном сайте объявил, что финансовый директор Петер Петерс уйдет 30 июня. Он провел 27 лет в клубе. «Шальке» удовлетворил его просьбу о расторжении контракта.

Петерс работал в «Шальке» с 1993 года. Сначала он был управляющим директором, затем занял должность директора по финансам и организации. В заявлении «Шальке» указано, что Петерс помог клубу пройти через непростые экономические времена, значительно повысить значимость клуба, а также сыграл значительную роль в том, что у команды появился новый стадион «Фелтинс Арена».

«Я хотел бы поблагодарить «Шальке» за всегда приятное и порой трудное время, — сказал 57-летний Петерс. — В частности, я хотел бы сказать спасибо многим людям, которые стали моими друзьями».