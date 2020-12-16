Фавр получит 1 миллион евро компенсации за увольнение из дортмундской «Боруссии»

Люсьен Фавр получит 1 миллион евро в качестве компенсации за увольнение с поста главного тренера дортмундской «Боруссии», сообщает Goal со ссылкой на Bild.

63-летний швейцарец покинул клуб 13 декабря, на следующий день после разгромного поражения от «Штутгарта» (1:5) в матче 11-го тура чемпионата Германии. Исполняющим обязанности главного тренера стал бывший помощник Фавра Эдин Терзич.

Дортмундская «Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице с 19 очками. Команда была соперником «Зенита» по группе в Лиге чемпионов и пробилась в 1/8 финала.