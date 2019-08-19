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Фанаты «Униона» почтили память фанатов, не доживших до старта клуба в бундеслиге. Видео

19 августа 2019, 16:16
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Фанаты «Униона», впервые в новейшей истории клуба вышедшего в бундеслигу, оригинальным образом почтили память не доживших до этого момента фанатов, по ходу матча против «РБ Лейпциг» (0:4).

В честь это события «немецкий клуб напечатал 455 плакатов умерших фанатов клуба, которые так и не увидели игру своей любимой команды в бундеслиге. После стартового свистка пришедшие на трибуны родственники этих болельщиков подняли плакаты над головой. Примечательно, что фанаты оплатили билеты на игру для своих умерших родных, поэтому в конце матча руководство «Униона» включило 455 ушедших из жизни болельщиков в число зрителей на игре.

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