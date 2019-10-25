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Фанаты «Айнтрахта» подготовили необычный перфоманс к матчу против «Стандарда»

25 октября 2019, 12:34
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«Айнтрахт» победил «Стандард» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы  — 2:1.

Болельщики франкфуртского клуба подготовили мощный перфоманс. На трибуне отмечали 20-летие одной из центральных ультрас-групп «Droogs». Фанаты использовали логотипы друзей: «Вальдхов», «Мангейм», «Аталанта» «Бергамо» и «Хеми Лейпциг».

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