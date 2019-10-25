Фанаты «Айнтрахта» подготовили необычный перфоманс к матчу против «Стандарда»
25 октября 2019, 12:34
«Айнтрахт» победил «Стандард» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:1.
Болельщики франкфуртского клуба подготовили мощный перфоманс. На трибуне отмечали 20-летие одной из центральных ультрас-групп «Droogs». Фанаты использовали логотипы друзей: «Вальдхов», «Мангейм», «Аталанта» «Бергамо» и «Хеми Лейпциг».
??— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 24, 2019
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