«Это посмешище!» Санчо недоволен штрафом за услуги парикмахера во время карантина

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо выразил недовольство штрафом от Немецкой футбольной лиги (DFL). Ранее англичанин и его партнер по команде Мануэль Аканджи были наказаны за нарушение карантина. Им придется заплатить 10 тысяч евро.

— DFL — посмешище!, — написал Санчо в своем Twitter.

Absolute Joke DFL! ????? — Jadon Sancho (@Sanchooo10) June 5, 2020

Оба футболиста пригласили к себе домой парикмахеров, чтобы те сделали им новые прически. Они опубликовали соответствующие снимки в соцсетях. Указано, что парикмахеры были без средств защиты от возможного заражения коронавирусом, поэтому игроки были наказаны за несоблюдение ограничений.

Чемпионат Германии стал первым среди топ-5 европейских лиг, который был возобновлен из-за паузы, связанной с пандемией коронавируса.