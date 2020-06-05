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«Это посмешище!» Санчо недоволен штрафом за услуги парикмахера во время карантина

5 июня 2020, 19:57
Джейдон Санчо. Фото AFP
Джейдон Санчо. Фото AFP
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо выразил недовольство штрафом от Немецкой футбольной лиги (DFL). Ранее англичанин и его партнер по команде Мануэль Аканджи были наказаны за нарушение карантина. Им придется заплатить 10 тысяч евро.

— DFL — посмешище!, — написал Санчо в своем Twitter.

Оба футболиста пригласили к себе домой парикмахеров, чтобы те сделали им новые прически. Они опубликовали соответствующие снимки в соцсетях. Указано, что парикмахеры были без средств защиты от возможного заражения коронавирусом, поэтому игроки были наказаны за несоблюдение ограничений.

Чемпионат Германии стал первым среди топ-5 европейских лиг, который был возобновлен из-за паузы, связанной с пандемией коронавируса.

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