Защитник «Баварии» Люка Эрнандез вернулся к тренировкам в общей группе, информирует пресс-служба клуба. В конце октября игрок перенес операцию на голеностопе. Француз получил травму во вторник во время матча группового турнира Лига чемпионов против «Олимпиакоса», завершившегося победой мюнхенцев со счетом 3:2.

После матча у чемпиона мира был диагностирован частичный разрыв внутренней связки правого голеностопа. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны. Во время сбора в Дохе Лукас Эрнандез не только интенсивно работал индивидуально, но и провел часть тренировок в общей группе.

В текущем сезоне Эрнандез провел 9 матчей за «Баварию» и не отметился результативными действиями.