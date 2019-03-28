Эрнандез обошел Зидана в списке самых дорогих трансферов среди французских футболистов

"Бавария" заплатила за трансфер защитника Люки Эрнандеза больше, чем "Реал" за переход Зинедина Зидана.

Переход 23-летнего защитника мадридского "Атлетико" Эрнандеза обошелся "Баварии" в 80 миллионов евро.

В рейтинге самых дорогих французских игроков за всю историю новичок немецкого клуба расположился на четвертом месте, опередив Зинедина Зидана. "Реал" приобрел легендарного футболиста у "Ювентуса" в 2001 году за рекордные на тот момент 77,5 миллионов евро.

Топ-5 самых дорогих французских игроков в истории футбола (по информации Transfermarkt):

1. Кильан Мбаппе ("Монако" – "ПСЖ", 2018 год) – 180 миллионов евро;

2. Усман Дембеле ("Боруссия" Д – "Барселона", 2017) – 120,0;

3. Поль Погба ("Ювентус" – "МЮ", 2016) – 105,0;

4. Люка Эрнандез ("Атлетико"–"Бавария", 2019) – 80,0 ;

5. Зинедин Зидан ("Ювентус" – "Реал", 2001) – 77,5.