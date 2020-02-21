Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн рассказал, что для него образцом для подражания стал отец Альф-Инге. Холанн-старший с 1993 по 2003 год играл в Англии за «Ноттингем Форест», «Лидс» и «Манчестер Сити» на позиции защитника. Также на его счету 34 матча за сборную Норвегии, в ее составе футболист принял участие в ЧМ-1994.

— Мой отец стал для меня образцом для подражания, — цитирует Goal Холанна. — Я стараюсь стать лучше него. У него 34 матча за сборную Норвегии и более 200 игр в чемпионате Англии. Так что я еще не достиг его уровня.

Холанн-младший перешел в «Боруссию» в январе этого года и на данный момент забил 11 голов в 8 играх, включая дубль в ворота «ПСЖ» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).