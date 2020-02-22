Дубль Левандовски принес «Баварии» победу над «Падерборном»

«Бавария» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Германии обыграла «Падерборн» (3:2). Дублем в составе мюнхенцев оформил Роберт Левандовски. Теперь на его счету 38 забитых мячей в это сезоне.

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23-й тур

«Бавария» — «Падерборн» — 3:2 (1:1)

Голы: Гнабри, 25 (1:0). Србени, 44 (1:1). Левандовски, 70 (2:1). Михель, 75 (2:2). Левандовски, 88 (3:2).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Эрнандез, Киммих, Одриосола (Мюллер, 63), Тиагу Алькантара, Коутинью (Коман, 63), Гнабри, Толиссо (Зиркзе, 87), Дэйвис, Левандовски.

«Падерборн»: Цингерле, Янс, Штродик, Хольтманн (Ястржембски, 30), Шонлау, Гьясула, Антви-Аджей, Прегер, Василиадис, Србени (Фридьонссон, 81), Мамба (Михель, 53).

Предупреждения: Гьясула, 34. Эрнандез, 54. Михель, 61. Антви-Аджей, 84.

Судья: Шмидт.

21 февраля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».