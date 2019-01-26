Дортмундская "Боруссия" впервые в истории набрала 48 очков в 19 матчах

"Боруссия" крупно обыграла "Ганновер" в матче 19-го тура чемпионата Германии - 5:1. После этой игры в активе команды Люсьена Фавра стало 48 очков.

Дортмунцы впервые в истории набрали48 очков в 19 турах. "Боруссия" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, оторвавшись от ближайших конкурентов - "Боруссии" из Менхенгладбаха и "Баварии" (у каждой по 39 очков) - на 9 очков.

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