Дортмундская «Боруссия» удвоит зарплату Санчо

Дортмундская «Боруссия» готовит новый контракт для нападающего Джейдона Санчо. Как сообщает The Mirror, дортмундцы хотят продлить договор с 19-летним англичанином на два сезона, значительно улучшив условия. В частности, предполагается, что еженедельная зарплата Санчо увеличится с 40 тысяч фунтов до 80 тысяч.

Ранее сообщалось об интересе к Санчо со стороны клубов из Англии. Однако в «Боруссии» утверждают, что не получали предложений по вингеру и не готовы их рассматривать.