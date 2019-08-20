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Дортмундская «Боруссия» удвоит зарплату Санчо

20 августа 2019, 14:37
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Дортмундская «Боруссия» готовит новый контракт для нападающего Джейдона Санчо. Как сообщает The Mirror, дортмундцы хотят продлить договор с 19-летним англичанином на два сезона, значительно улучшив условия. В частности, предполагается, что еженедельная зарплата Санчо увеличится с 40 тысяч фунтов до 80 тысяч.

Ранее сообщалось об интересе к Санчо со стороны клубов из Англии. Однако в «Боруссии» утверждают, что не получали предложений по вингеру и не готовы их рассматривать.

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