Дортмундская «Боруссия» удвоит зарплату Санчо
20 августа 2019, 14:37
Дортмундская «Боруссия» готовит новый контракт для нападающего Джейдона Санчо. Как сообщает The Mirror, дортмундцы хотят продлить договор с 19-летним англичанином на два сезона, значительно улучшив условия. В частности, предполагается, что еженедельная зарплата Санчо увеличится с 40 тысяч фунтов до 80 тысяч.
Ранее сообщалось об интересе к Санчо со стороны клубов из Англии. Однако в «Боруссии» утверждают, что не получали предложений по вингеру и не готовы их рассматривать.
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