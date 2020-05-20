Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с Пищеком

Защитник дортмундской «Боруссии» Лукаш Пищек продлил контракт с клубом до июня 2021 года, информирует пресс-служба «шмелей».

34-летний польский футболист выступает за «Боруссию» с 2010 года.

В сезоне-2019/20 Пищек провел 30 матчей за дортмундцев, забил один гол и сделал три результативные передачи.