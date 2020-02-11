Дортмундская «Боруссия» приобретет вингера «Брюгге» в качестве замены Санчо
11 февраля 2020, 13:15
Дортмундская «Боруссия» нашла замену 19-летнему Джейдону Санчо, который, скорее всего, покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.
По информации издания, летом «шмели» приобретут 22-летнего вингера «Брюгге» Эммануэла Денниса. Как сообщает источник, трансфер обойдется дортмундцам в 25 миллионов евро.
В сезоне-2019/20 Деннис провел 30 матчей за «Брюгге» во всех турнирах, на его счету 8 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нигерийца в 12 миллионов евро.
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