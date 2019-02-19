Дортмундская "Боруссия" потеряла очки в Нюрнберге

"Нюрнберг" сыграл вничью в матче 22-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" - 0:0.
Дортмундцы потеряли очки в третьем матче подряд. Отрыв "Боруссии" от "Баварии" сократился до трех очков.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
22-й тур
"Нюрнберг" - "Боруссия" Д - 0:0
"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Валентини, Лайбольд, Мюль, Беренс, Кубо (Паласиос Мартинес, 85), Петрак, Левен (Бауэр, 77), Зреляк (Исхак, 66), Перейра.
"Боруссия": Бюрки, Рафаэл Геррейру, Диалло, Загаду, Витсель, Дилэйни (Брун Ларсен, 80), Гетце, Вайгль, Вольф, Санчо, Филипп (Пако Алькасер, 63).
Предупреждения: Матения, 88. Витсель, 89.
Судья: Осмерс.
18 февраля. Нюрнберг. Стадион "Max-Morlock-Stadion".
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