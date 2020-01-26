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Давид Вагнер: «Шальке» попал под каток"

26 января 2020, 02:37
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Главный тренер «Шальке» Давид Вагнер рассказал о причинах поражения команды в матче с «Баварией» (0:5).

— Это было заслуженное поражение, — цитирует тренера официальный сайт «Баварии». — Мы были недостаточно хороши и в таких случаях бывает, что ты попадаешь под каток. Сегодня именно это и произошло. Поражение в первую очередь объясняется тем качеством игры, что сегодня продемонстрировала «Бавария». Они были невероятно сильны, а мы, в свою очередь, были не так хороши, как могли бы быть. Я считаю, что если хочешь зацепиться в Мюнхене за очки, то многое должно сойтись идеально — сегодня этого не произошло.

«Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии, имея в активе 39 очков. У лидирующего «Лейпцига» на очко больше.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2020/01/stimmen-zum-heimspiel-gegen-den-fc-schalke-04

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