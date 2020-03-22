Давид Алаба стал клиентом Пини Захави

Защитник «Баварии» Давид Алаба принял решение сменить агента. Теперь 27-летний австриец будет сотрудничать с Пини Захави, клиентами которого являются такие звезды, как Неймар и Роберт Левандовски, сообщает Sky in Germany.

Ранее появилась информация, что на игрока претендуют «Барселона» и «Реал». Контракт Алабы с мюнхенцами заканчивается летом 2021 года. Сообщается, что «Бавария» намерена предложить футболисту новый контракт, но готова продать его в случае отказа, чтобы не отпускать бесплатно через год.

В сезоне-2019/20 Алаба провел за «Баварию» 28 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость австрийца в 65 миллионов евро.