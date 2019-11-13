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Дардаи может возглавить «Кельн»

11:03
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Одним из основных претендентов на вакантную должность главного тренера «Кельна» стал бывший тренер «Герты» Паль Дардаи. В числе других кандидатов называются Бруно Лаббадиа, Роджер Шмидт и Тайфун Коркут, сообщает Kicker.

Ранее стало известно, что Эрик Штоффельсхаус — основной кандидат на пост спортивного директора «Кельна», который освободился после увольнения Армина Фе 8 ноября. Бывший спортивный директор «Локомотива» находится в продвинутой стадии переговоров с немецким клубом.

«Кельн» после одиннадцати матчей набрал семь очков и идет на предпоследней строчке турнирной таблицы бундеслиги.

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