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Бундеслига может возобновится в начале мая

31 марта 2020, 16:22
Матчи бундеслиги могут пройти без зрителей. Фото Kicker.
Матчи бундеслиги могут пройти без зрителей. Фото Kicker.
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Немецкая футбольная лига (DFL) планирует, что матчи первой и второй бундеслиги возобновятся в первую неделю мая. Об этом сообщает Kicker. Ранее все футбольные турниры Германии были приостановлены как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что матчи планируется проводить без зрителей. Руководитель DFL Кристиан Зайферт заявил, что лига ставит перед собой цель завершить сезон до 30 июня.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 803 313 человек. Умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, выздоровел — 121.

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