«Боруссия» попытается выкупить Хакими у «Реала»

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в выкупе контракта защитника «Реала» Ашрафа Хакими, который в текущем сезоне защищает цвета «шмелей» на правах аренды, сообщает Sport1.de.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона, после чего «Боруссия» готова подписать 21-летнего марокканского футболиста. Если «Реал» решит продать Хакими, то клуб из Дортмунда будет иметь приоритетное право на покупку.

В текущем сезоне Хакими провел за «Боруссию» 26 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.