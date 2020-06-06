«Боруссия» обыграла «Герту». Погоня за «Баварией» продолжается

Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Герты» (1:0) в матче 30-го тура бундеслиги.

Единственный мяч на 58-й минуте забил Эмре Джан. «Боруссия» набрала 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице. У лидирующей «Баварии» 70 очков.«Герта» с 38 очками идет девятой.

В следующем туре «Боруссия» на выезде сыграет с «Фортуной», а «Герта» примет «Айнтрахт».

Чемпионат Германии. Бундеслига

30-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) — «Герта» — 1:0 (0:0)

Гол: Эмре Джан, 57.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Аканджи, Хакими, Витсель (Балерди, 80), Дилэйни, Эмре Джан, Азар (Морей, 79), Рафаэл Геррейру (Шмельцер, 90), Брандт (Рейна, 68), Санчо.

«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Боята, Миттельштедт, Торунарига, Шельбред (Пентек, 62), Дарида, Груич (Майер, 88), Дилросюн (Эссвайн, 30. Самарджич, 88), Ибишевич, Лукебакио (Нганкам, 46).

Предупреждения: Эссвайн, 76. Пентек, 77.

Судья: Осмерс.

6 июня. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».