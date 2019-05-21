"Боруссия" объявила о переходе Шульца

Полузащитник "Хоффенхайма" Нико Шульц стал игроком дортмундской "Боруссии".
С 26-летним футболистом подписан контракт до июня 2024 года, сообщает пресс-служба черно-желтых. По информации Transfermarkt покупка немецкого хавбека обошлась "Боруссии" в 27 миллионов евро.
– "Боруссия" является топ-клубом. Команда играет в футбол, который идеально подходит мне и моему стилю. Я думаю, что могу помочь Дортмунду и мы сможем добиться больших успехов вместе, – сказал Шульц.
В сезоне 2018/19 Нико Шульц провел за "Хоффенхайм" 37 матчей, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.
🤝 Borussia Dortmund verpflichtet Nico Schulz von der @tsghoffenheim! Der 26-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2024! #SCHUUULZ– Borussia Dortmund (@BVB) 21 мая 2019 г.
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