Bild: чемпионат Германии может возобновиться 2 или 9 мая

Руководство бундеслиги рассматривает две модели возобновления турнира, сообщает Bild.

По сведениям источника, чемпионат Германии может возобновиться 2 или 9 мая. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

На данный момент небольшими группами тренируются «Аугсбург», «Вольфсбург», «Хоффенхайм» и «Бавария». Готовятся начать тренироваться «Байер» и «Шальке».

Все остальные клубы бундеслиги также хотят возобновить тренировки. Возможны проблемы у «Вердера» — интенсивность и численность зависят от указаний местных властей, регулирующих обстановку в регионах.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.