«Байер» поставил ультиматум «Челси» по Хаверцу

«Челси» всерьез заинтересован в услугах полузащитника «Байера» Кая Хаверца, и ведет переговоры уже порядка полтора месяцев, сообщает Bild.

Руководство немецкого клуба поставило ультиматум: 28 августа клуб возвращается к тренировкам. Если к этому времени трансфер не будет оформлен, то Хаверц останется в нынешней команде.

Известно, что хавбек хочет продолжить карьеру в «Челси» и давно согласовал личный контракт на пять лет.

Отметим, что за своего футболиста «Байер» хочет выручить порядка 100 миллионов евро.