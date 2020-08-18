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«Байер» поставил ультиматум «Челси» по Хаверцу

18 августа 2020, 22:04
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«Челси» всерьез заинтересован в услугах полузащитника «Байера» Кая Хаверца, и ведет переговоры уже порядка полтора месяцев, сообщает Bild.

Руководство немецкого клуба поставило ультиматум: 28 августа клуб возвращается к тренировкам. Если к этому времени трансфер не будет оформлен, то Хаверц останется в нынешней команде.

Известно, что хавбек хочет продолжить карьеру в «Челси» и давно согласовал личный контракт на пять лет.

Отметим, что за своего футболиста «Байер» хочет выручить порядка 100 миллионов евро.

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