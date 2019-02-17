"Байер" победил "Фортуну" перед матчем с "Краснодаром"

"Байер" обыграл "Фортуну" в матче 22-го тура чемпионата Германии (2:0). Голами отметились хавбек Кай Хаверц и нападающий Леон Бэйли.

"Байер" набрал 36 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. "Фортуна" с 25 баллами располагается на 12-й строчке.

Отметим, что следующий матч "Байер" проведет против "Краснодара" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча между этими командами завершилась нулевой ничьей.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

22-й тур

"Байер" - "Фортуна Д" - 2:0 (1:0)

Голы: Хаверц, 18 (1:0). Бэйли, 66 (2:0).

"Байер": Храдецки, Драгович, Вайзер, Та, Венделл, Арангис, Беллараби (Аларио, 15), Брандт (Баумгартлингер, 80), Хаверц, Фолланд (Паулинью, 89), Бэйли.

"Фортуна Д": Дробны, Зуттнер (Раман, 64), Каминьски, Гиссельманн, Хоффманн, Циммер (Баркок, 27), Финк (Ковнацки, 75), Моралес, Циммерманн, Кенан Караман, Лукебакио.

Предупреждения: Драгович, 21. Финк, 47. Лукебакио, 60. Хоффманн, 82.

Судья: Шмидт.

17 февраля. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

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