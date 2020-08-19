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«Байер» нашел замену Хаверцу

12:45
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«Байер» определился с заменой полузащитника Кая Хаверца, который близок к переходу в «Челси», сообщает Sky Sports.

По информации источника, клуб из Леверкузена планирует подписать нападающего Патрика Шика, который выступает в сезоне-2019/20 в «Лейпциге» на правах аренды из «Ромы». Отмечается, что вопрос с уходом Хаверца решится в ближайшие дни.

В сезоне-2019/20 Шик провел за «Лейпциг» 28 матчей, на его счету 10 голов и 3 результативных передачи.

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