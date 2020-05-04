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«Байер» интересуется Эмерсоном из «Барселоны»

4 мая 2020, 15:06
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«Байер» заинтересован в подписании защитника «Барселоны» Эмерсона, сообщает Sport.es.

21-летний бразилец в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Бетис». Летом он должен присоединиться к «сине-гранатовым», но клуб готов его продать за 25 миллионов евро. При этом «Барселона» хочет включить в сделку право обратного выкупа.

В сезоне-2019/20 Эмерсон выступает за «Бетис» на правах аренды, на его счету 3 гола и 5 результативных передач.

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