«Байер» интересуется Эмерсоном из «Барселоны»

«Байер» заинтересован в подписании защитника «Барселоны» Эмерсона, сообщает Sport.es.

21-летний бразилец в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Бетис». Летом он должен присоединиться к «сине-гранатовым», но клуб готов его продать за 25 миллионов евро. При этом «Барселона» хочет включить в сделку право обратного выкупа.

В сезоне-2019/20 Эмерсон выступает за «Бетис» на правах аренды, на его счету 3 гола и 5 результативных передач.