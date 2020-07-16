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«Байер» хочет за Хаверца 100 миллионов евро

16 июля 2020, 12:37
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Полузащитник «Байера» Кай Хаверц готов покинуть команду. Леверкузенцы хотят получить за него порядка 100 миллионов евро, сообщает Kicker. Они не против того, чтобы получить часть суммы в виде бонусов.

«Байер» не отпустит Хаверца до окончания розыгрыша Лиги Европы. В первом матче 1/8 финала с «Рейнджерс» немецкая команда выиграла со счетом 3:1.

В нынешнем сезоне 21-летний Хаверц принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 8 результативных передач. «Байер» занял пятое место в чемпионате Германии и вышел в финал национального кубка, где проиграл «Баварии». Хавбек не хочет в немецкую команду.

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