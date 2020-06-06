«Бавария» забила 90 мячей за сезон в бундеслиге, это новый рекорд

«Бавария» установила новый рекорд результативности бундеслиги. Как сообщает Opta, она стала первой командой, которая забила 90 мячей за первые 30 матчей сезона.

Команда на выезде обыграла «Байер» (4:2). В составе победителей отличились Кингсли Коман, Леон Горецка, Серж Гнабри и Роберт Левандовски. «Бавария» лидирует в чемпионате, имея в активе 70 очков в 30 матчах.