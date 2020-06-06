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«Бавария» забила 90 мячей за сезон в бундеслиге, это новый рекорд

6 июня 2020, 20:02
Серж Гнабри. Фото Бундеслига.
Серж Гнабри. Фото Бундеслига.
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«Бавария» установила новый рекорд результативности бундеслиги. Как сообщает Opta, она стала первой командой, которая забила 90 мячей за первые 30 матчей сезона.

Команда на выезде обыграла «Байер» (4:2). В составе победителей отличились Кингсли Коман, Леон Горецка, Серж Гнабри и Роберт Левандовски. «Бавария» лидирует в чемпионате, имея в активе 70 очков в 30 матчах.

Байер — Бавария

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