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«Бавария» разгромила «Шальке» и приблизилась на расстояние одного очка к лидеру бундеслиги

25 января 2020, 22:27
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В матче 19-го тура чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Шальке» со счетом 5:0. Эта победа позволила мюнхенцам приблизиться к лидирующему в бундеслиге «Лейпцигу» на расстояние одного очка.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

19-й тур

«Бавария» — «Шальке» — 5:0 (2:0)

Голы: Левандовски, 6 (1:0). Мюллер, 45+2 (2:0). Горецка, 50 (3:0). Тиагу Алькантара, 58 (4:0). Гнабри, 89 (5:0).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Мюллер, Перишич (Гнабри, 68), Тиагу Алькантара (Коутинью, 62), Горецка (Толиссо, 78), Дэйвис, Левандовски.

«Шальке»: Шуберт, Очипка, Настасич, Кенни (Маккенни, 80), Озан Кабак, Калиджури, Грегорич (Бужеллаб, 57), Маскарель, Сердар, Харит, Матондо (Кутуджу, 57. Маккенни, 80).

Судья: Грефе (Германия).

25 января. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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