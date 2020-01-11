«Бавария» проиграла команде второй Бундеслиги в товарищеском матче

«Нюрнберг» обыграл «Баварию» в товарищеском матче — 5:2.

В составе победителей отличились Микаэль Фрей, Микаэль Исхак, Адам Зреляк, Фабиан Шлойзенер и Робин Хак. За «Баварию» забили Альфонсо Дэвис и Малик Тилльман.

«Бавария» занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 33 очка. «Нюрнберг» находится на 16-м месте во второй бундеслиге, имея в своем активе 19 очков.