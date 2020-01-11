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«Бавария» проиграла команде второй Бундеслиги в товарищеском матче

11 января 2020, 19:45
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«Нюрнберг» обыграл «Баварию» в товарищеском матче — 5:2.

В составе победителей отличились Микаэль Фрей, Микаэль Исхак, Адам Зреляк, Фабиан Шлойзенер и Робин Хак. За «Баварию» забили Альфонсо Дэвис и Малик Тилльман.

«Бавария» занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 33 очка. «Нюрнберг» находится на 16-м месте во второй бундеслиге, имея в своем активе 19 очков.

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