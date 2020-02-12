Руководство «Баварии» начало подготовку к переговорам по контракту с голкипером Мануэлем Нойером, сообщает Sport Bild. Его соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Нойер играет в «Баварии» с лета 2011 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего голкипера 26 матчей во всех турнирах. Ранее сообщалось, что чемпион мира недоволен трансфером Александра Нюбеля из «Шальке».

Другие игроки с подобными контрактами (Томас Мюллер, Тиагу Алькантара) должны ждать марта. Руководство ожидает, что они проявят себя в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».