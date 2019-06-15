"Бавария" поздравила Оливера Кана с 50-летием

"Бавария" поздравила бывшего голкипера команды Оливера Кана с днем рождения. Сегоднч, 15 июня, четырехкратному лучшему вратарю мира и Европы исполняется 50-лет.
Канн - восьмикратный чемпион Германии, шестикратный обладатель Кубка и пятикратный обладатель Кубка немецкой лиги, а также обладатель Кубка УЕФА (1995/1996), победитель Лиги чемпионов УЕФА (2000/2001) и обладатель Межконтинентального кубка (2001).
На уровне сборной он становился чемпионом Европы (1996), серебряным призером чемпионата мира (2002), бронзовым призером Кубка конфедераций (2005) и бронзовым призером чемпионата мира (2006).
Alles Gute zum 50. Geburtstag, @OliverKahn! 🎂 #MiaSanMia pic.twitter.com/PzhHOSmiRG— FC Bayern München (@FCBayern) 15 июня 2019 г.
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