"Бавария" поздравила Оливера Кана с 50-летием

"Бавария" поздравила бывшего голкипера команды Оливера Кана с днем рождения. Сегоднч, 15 июня, четырехкратному лучшему вратарю мира и Европы исполняется 50-лет.

Канн - восьмикратный чемпион Германии, шестикратный обладатель Кубка и пятикратный обладатель Кубка немецкой лиги, а также обладатель Кубка УЕФА (1995/1996), победитель Лиги чемпионов УЕФА (2000/2001) и обладатель Межконтинентального кубка (2001).

На уровне сборной он становился чемпионом Европы (1996), серебряным призером чемпионата мира (2002), бронзовым призером Кубка конфедераций (2005) и бронзовым призером чемпионата мира (2006).