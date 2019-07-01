"Бавария" поприветствовала Эрнандеза

"Бавария" поприветствовала защитника "Атлетико" Люка Эрнандеза. 23-летний француз присоединился к мюнхенцам сегодня, 1 июля. Его контракт с немецким клубом рассчитан на пять лет.

Ранее сообщалось, что "Бавария" заплатит за Эрнандеза 85 миллионов евро. Его зарплата в мюнхенском клубе составит 13 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Эрнандез провел 22 матча за "Атлетико" и забил 1 гол.

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