"Бавария" переиграла "Штутгарт". Мюнхенцы не проигрывают с ноября

"Бавария" одержала победу над "Штутгартом" (4:1) в рамках 19-го тура чемпионата Германии. В составе победителей по голу на свой счет записали полузащитники Тиагу Алькантара, Леон Горецка и форвард Роберт Левандовски. Автоголом в собственные ворота отметился хавбек гостей Кристиан Гентнер.
"Бавария" занимает второе место с 42 очками в чемпионате Германии. "Штутгарт" с 14 баллами – 16-е.
Хозяева не проигрывают в бундеслиге с 11-го тура. Тогда в гостях мюнхенцы уступили дортмундской "Боруссии" (2:3).
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
19-й тур
"Бавария" – "Штутгарт" – 4:1 (1:1)
Голы: Тиагу Алькантара, 5 (1:0). Донис, 26 (1:1). Гентнер, 55 – в свои ворота (2:1). Горецка, 71 (3:1). Левандовски, 84 (4:1).
Нереализованный пенальти: Левандовски, 66 (вратарь)
"Бавария": Нойер, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес (Гнабри, 46), Мюллер (Хамес Родригес, 75), Тиагу Алькантара, Коман (Дэйвис, 86), Горецка, Левандовски.
"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Кемпф, Озан Кабак, Гентнер, Эссвайн (Соса, 90), Цубер (Дидави, 87), Аскасибар, Донис (Томми, 74), Гонсалес.
Предупреждения: Алаба, 32. Гентнер, 66.
Судья: Вилленборг (Германия).
27 января. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".