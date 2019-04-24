"Бавария" обыграла "Вердер" в матче 1/2 финала Кубка Германии (3:2). Дублем в составе победителей отметился форвард Роберт Левандовски. Еще один гол мюнхенцев на счету нападающего Томаса Мюллера.

В финале "Бавария" сыграет с "Лейпцигом".

Кубок Германии

1/2 финала

"Вердер" - "Бавария" - 2:3 (0:1)

Голы: Левандовски, 36 (0:1). Мюллер, 63 (0:2). Осако, 74 (1:2). Рашица, 75 (2:2). Левандовски, 80 - с пенальти (2:3).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон (Харник, 81), Классен (Й.Эггештайн, 89), М.Эггештайн, Мевальд (Писарро, 65), Крузе, Осако, Рашица.

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Хави Мартинес, Мюллер (Рафинья, 89), Тиагу Алькантара (Хамес Родригес, 76), Гнабри (Горецка, 58), Коман, Левандовски.

Предупреждения: Классен, 25. Хуммельс, 26. Крузе, 84. Хамес Родригес, 84. Левандовски, 90+3.

Судья: Зиберт.

24 апреля. Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".

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