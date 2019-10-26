«Бавария» обыграла «Унион», «Шальке» и «Боруссия» сыграли вничью
«Бавария» в матче 9-го тура чемпионата Германии обыграла «Унион» со счетом 2:1. Победный гол забил Роберт Левандовски.
В другом матче «Шальке» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью — 0:0.
«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. «Боруссия» идет третьей.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
9-й тур
«Бавария» — «Унион Б» — 2:1 (1:0)
Голы: Павар, 13 (1:0). Левандовски, 53 (2:0). Польтер, 86 — с пенальти (2:1).
Нереализованный пенальти: Андерссон, 59 (вратарь)
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Павар, Киммих, Мюллер, Перишич (Толиссо, 76), Тиагу Алькантара, Коутинью (Горецка, 86), Коман (Гнабри, 65), Дэйвис, Левандовски.
«Унион Б»: Гикевич, Суботич, Триммель, Фридрих, Ленц, Гентнер, Кроос (Беккер, 60), Андрих, Андерссон (Польтер, 67), Ингвартсен (Уджа, 66), Бюльтер.
Предупреждение: Андрих, 17.
Судья: Фриц (Германия).
26 октября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
«Шальке» — «Боруссия Д» — 0:0
«Шальке»: Нюбель, Очипка, Сане, Кенни, Калиджури (Шепф, 84), Стамбули, Маскарель, Сердар, Харит, Матондо (Кутуджу, 80), Бургшталлер (Озан Кабак, 90+1).
«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Пищек, Хакими (Брандт, 86), Витсель, Ройс, Дилэйни (Аканджи, 74), Рафаэл Геррейру, Вайгль, Санчо, Гетце (Азар, 58).
Предупреждения: Вайгль, 18. Стамбули, 20. Азар, 70. Сане, 83. Кутуджу, 90.
Судья: Брих (Германия).
26 октября. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».
«Герта» — «Хоффенхайм» — 2:3 (0:2)
Голы: Локадиа, 33 (0:1). Крамарич, 38 (0:2). Лукебакио, 55 (1:2). Калу, 69 (2:2). Хюбнер, 79 (2:3).
«Герта»: Ярстейн, Боята (Калу, 64), Платтенхардт, Рекик, Клюнтер, Шельбред, Дарида, Груич (Дуда, 46), Вольф, Ибишевич (Зельке, 82), Лукебакио.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт (Бичакчич, 61), Акпогума, Хюбнер, Руди, Кадержабек, Рупп (Адамян, 72), Гриллич, Крамарич, Локадиа (Бебу, 61), Сков.
Предупреждения: Руди, 56. Кадержабек, 74. Ибишевич, 78. Дарида, 78. Бауманн, 90.
Удаление: Дарида, 84.
Судья: Шмидт (Германия).
26 октября. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/