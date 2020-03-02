«Бавария» не планирует продлевать контракт с Хави Мартинесом

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Контракт 31-летнего испанца с мюнхенским клубом истекает летом 2021 года, но руководство «Баварии» уже уведомило футболиста, что не будет продлевать с ним соглашение, сообщает Tuttosport.

На хавбека претендуют итальянский «Милан» и испанский «Атлетик».

Мартинес выступает за «Баварию» с 2012 года. Мюнхенцы приобрели его у «Атлетика» за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах.