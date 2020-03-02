Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Бавария» не планирует продлевать контракт с Хави Мартинесом

2 марта 2020, 08:56
Теги:

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Контракт 31-летнего испанца с мюнхенским клубом истекает летом 2021 года, но руководство «Баварии» уже уведомило футболиста, что не будет продлевать с ним соглашение, сообщает Tuttosport.

На хавбека претендуют итальянский «Милан» и испанский «Атлетик».

Мартинес выступает за «Баварию» с 2012 года. Мюнхенцы приобрели его у «Атлетика» за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир