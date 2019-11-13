Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Бавария» может назначить Хаби Алонсо на пост главного тренера, если не договорится с тен Хагом

08:11
Теги:

Руководство «Баварии» рассматривает бывшего полузащитника команды Хаби Алонсо в качестве претендента на пост нового главного тренера, сообщает France Football.

Исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик может продолжить работу с командой до Рождества. Зимой же «Бавария» хочет попытаться убедить главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага покинуть Голландию и возглавить клуб из Мюнхена.

Если это сделать не удастся, то «Бавария» может назначить на пост главного тренера Хаби Алонсо, который сейчас работает с дублем «Реал Сосьедада».

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир