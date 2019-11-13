«Бавария» может назначить Хаби Алонсо на пост главного тренера, если не договорится с тен Хагом

Руководство «Баварии» рассматривает бывшего полузащитника команды Хаби Алонсо в качестве претендента на пост нового главного тренера, сообщает France Football.

Исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик может продолжить работу с командой до Рождества. Зимой же «Бавария» хочет попытаться убедить главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага покинуть Голландию и возглавить клуб из Мюнхена.

Если это сделать не удастся, то «Бавария» может назначить на пост главного тренера Хаби Алонсо, который сейчас работает с дублем «Реал Сосьедада».

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