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«Бавария» и Моуриньо провели первый этап переговоров

8 ноября 2019, 16:29
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Жозе Моуринью ведет переговоры с мюнхенской «Баварией». Португальский специалист хочет заключить контракт сроком до 2022 года. На данный момент руководство немецкого клуба взяло паузу на размышления после первых переговоров, утверждает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Окончательное решение по Моуриньо будет вынесено во время или после матчей национальных сборных.

Напомним, «Бавария» уволили с должности главного тренера Нико Ковача после поражение команды в бундеслиге от франкфуртского «Айнтрахта» (1:5).

Помимо Моуриньо, в шорт-листе баварцев значились такие специалисты как Массимилиано Аллегри, Эрик тен Хаг, Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Арсен Венгер.

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