"Айнтрахт" сыграл вничью с "Вердером" и поднялся на 4-е место

"Вердер" и "Айнтрахт" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Германии - 2:2. В составе хозяев поля забили Максимилиан Эггештайн и Мартин Харник. За гостей отличились Анте Ребич и Себастьен Алле.

"Вердер" занимает 11 строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В активе "Айнтрахта", который поднялся на 4 место, 31 очко.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

19-й тур

"Вердер" - "Айнтрахт Ф" - 2:2 (1:1)



Голы: М.Эггештайн, 27 (1:0). Ребич, 35 (1:1). Харник, 52 (2:1). Алле, 68 - с пенальти (2:2).



"Вердер": Павленка, Лангкамп (Велькович, 37), Мойсандер, Гебреселассие, Аугустинссон, Баргфреде, Классен, М.Эггештайн, Крузе, Харник (Саджент, 69), Й.Эггештайн (Писарро, 86).



"Айнтрахт Ф": Трапп, Абраам (Русс, 67), Да Коста, Фалетт, де Гузман (Гачинович, 63), Хасебе, Роде (Штендера, 87), Костич, Алле, Ребич, Йович.



Предупреждения: Гебреселассие, 17. Костич, 39. Роде, 50. Велькович, 58. Баргфреде, 63. Классен, 90+5.



Судья: Шмидт (Германия).



26 января. Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".

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