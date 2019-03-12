"Айнтрахт" разгромил "Фортуну". До зоны Лиги чемпионов - 3 очка

"Айнтрахт" на выезде обыграл "Фортуну" в матче 25-го тура чемпионата Германии - 3:0. Счет во встрече открыл нападающий Гонсалу Пасиенсия. В компенсированное время Себастьян Халлер сделал дубль.

Команда из Франкфурта занимает пятое место в турнирной таблице бундеслиги. "Айнтрахт" отстает от зоны Лиги чемпионов на 3 очка.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

25-й тур

"Фортуна" - "Айнтрахт" - 0:3 (0:0)

Голы: Гонсалу Пасьенсия, 48 (0:1). Алле, 90+1 (0:2). Алле, 90+3 (0:3).

"Фортуна": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Каан Айхан, Финк, Циммерманн, Соботтка (Моралес, 77), Баркок (Кенан Караман, 73), Ковнацки (Хеннингс, 19), Раман, Лукебакио.

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Туре, де Гузман (Гачинович, 80), Фернандеш, Хасебе, Роде, Костич, Йович (Алле, 72), Гонсалу Пасьенсия (Виллемс, 90+4).

Предупреждения: Хинтереггер, 35. Фернандеш, 73. Каан Айхан, 85.

Судья: Хартманн.

11 марта. Дюссельдорф. Стадион "Merkur Spiel-Arena(ESPRIT)".